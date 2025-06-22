Школьники Ставрополья дописали экзамен после отбоя воздушной тревоги

Более 630 школьников Ставропольского края прервали сдачу ЕГЭ из-за угрозы атаки беспилотников, но после отбоя тревоги продолжили экзамен — лишь четверо решили перенести испытание на резервный день. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Работу 31 пункта проведения единого государственного экзамена приостановили в регионе после объявления угрозы атаки БПЛА. Испытание проходили 631 выпускник»,— пояснили в Рособрнадзоре.

Согласно информации Министерства образования Ставропольского края, 19 июня в 14:53 на территории региона объявили отбой беспилотной опасности. Участники ЕГЭ вернулись в аудитории и продолжили написание экзамена. Только четыре человека приняли решение сдать испытание в другую дату — 23 июня.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасности всех участников является одним из главных приоритетов экзаменационной кампании. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации, включая меры безопасности, велась задолго до начала экзаменов.

«Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям удалось провести экзамены для выпускников в условиях, позволяющих им реализовать свое право на получение аттестата и дальнейшее поступление в университеты», — уточнили в Рособрнадзоре.

Валентина Любашенко