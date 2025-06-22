На месте базы СКА в Ростове построят ЖК «Ботаника»

Краснодарская компания «Авангард» построит жилой комплекс «Ботаника» из 15 многоэтажных домов на заброшенной территории бывшей спортивной базы футбольного клуба СКА в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации, участок на ул. Курской долгое время пустовал и зарос кустарником. Новый проект реализует краснодарская фирма «Авангард», входящая в структуру строительной группы «АльфаСтройИнвест». Вся необходимая документация получила одобрение в 2023 году.

Комплекс назвали «Ботаника» из-за близости к Ботаническому саду ЮФУ. Архитектурный план предусматривает возведение 15 высотных зданий этажностью от 16 до 22 уровней. Первые четыре корпуса планируют сдать в 2028 году, поясняют в сообщении.

«Параллельно с жильем обустроят подземный паркинг на 325 машин и открытую гостевую автостоянку»,— отметил руководитель департамента координации строительства и перспективного развития Юрий Черевиченко.

Валентина Любашенко