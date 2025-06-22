В Ростове полиция изъяла автомобиль дрифтера

Сотрудники Госавтоинспекции в Ростове конфисковали автомобиль «БМВ» у водителя, участвовавшего в дрифт-заезде возле стадиона «Ростов Арена», составив на него три протокола. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По сообщению источника, машину изъяли во время патрулирования территории около спортивного объекта, где продолжается борьба с любителями экстремального вождения.

«За прошедшие сутки полицейские зафиксировали более 40 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего штрафы выписывали за тонировку стекол, превышение уровня шума, незаконное переоборудование транспортных средств, отказ от медицинского освидетельствования и отсутствие полиса ОСАГО»,— пояснили в пресс-службе.

Усиленные меры по борьбе с любителями спортивной езды действуют с 30 мая. В региональной Госавтоинспекции предупредили, что за нарушение правил водителям грозит арест на срок до 15 суток, уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко