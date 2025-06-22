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В Казани из-за аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах

В Казани после аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах Кировского и Московского районов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале администрации районов.

В Казани из-за аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах

В Казани из-за аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В Казани из-за аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В Московском районе без воды остались дома по улицам Большая Шоссейная, Восстания, Декабристов и Партизанская. В Кировском районе отключения затронули улицы Ильича, Льва Красикова, Революционная и Ферганская.

Воду отключили до завершения ремонтных работ.

Влас Северин

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