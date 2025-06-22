В Казани после аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах Кировского и Московского районов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале администрации районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани из-за аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В Казани из-за аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В Московском районе без воды остались дома по улицам Большая Шоссейная, Восстания, Декабристов и Партизанская. В Кировском районе отключения затронули улицы Ильича, Льва Красикова, Революционная и Ферганская.

Воду отключили до завершения ремонтных работ.

Влас Северин