В Казани из-за аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах
В Казани после аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах Кировского и Московского районов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале администрации районов.
В Казани из-за аварии на водопроводе отключили воду в 22 домах
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
В Московском районе без воды остались дома по улицам Большая Шоссейная, Восстания, Декабристов и Партизанская. В Кировском районе отключения затронули улицы Ильича, Льва Красикова, Революционная и Ферганская.
Воду отключили до завершения ремонтных работ.