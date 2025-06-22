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В Чувашии водитель сбил десятилетнюю девочку на пешеходном переходе

В поселке Кугеси Чувашской Республики 49-летний водитель наехал на 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Пострадавшая получила ушибы и ссадины головы и лица. После происшествия ее доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Чебоксарах.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и устанавливают обстоятельства случившегося.

Влас Северин

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