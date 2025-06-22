Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства школьницы на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства подростка своим дядей в Краснодарском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, вечером 19 июня житель Краснодарского края вместе со своей 16-летней племянницей ехал в гости к его семье. В это время между ними произошел конфликт, после чего фигурант остановил машину и убил девочку, а затем перенес тело в лесополосу.

Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Алина Зорина