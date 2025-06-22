Ростов отметил 84-ю годовщину начала Великой Отечественной

В Ростове-на-Дону 22 июня в 04:00 состоялась акция «День памяти и скорби», посвященная 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. К ней присоединился глава города Александр Скрябин. Об этом он написал в своем telegram -канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По словам городского главы, этот день стал днем памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость Отечества.

«Для россиян память о тех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, священна. Нет ни одной семьи в нашей стране, кого не затронула самая кровопролитная война в истории человечества»,— отметил господин Скрябин.

Вместе с жителями города Александр Скрябин возложил венки и цветы к памятнику Пограничникам всех поколений, спустил на воду венок и сложил из зажженных лампад слово «Помним».

«У каждого жителя нашей страны есть свои истории о Героях, которые защищали нашу Родину. И сегодня наша святая обязанность — помнить и беречь то, что отстаивали наши предки, передавать это нашим потомкам»,— заключил Александр Скрябин.

Валентина Любашенко