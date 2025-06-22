Педагоги Академии русского балета будут обучать челябинских студентов

Правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве с Академией русского балета имени А. Я. Вагановой. Оно направлено на развитие балетного искусства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документ подписали губернатор Алексей Текслер и ректор академии Николай Цискаридзе. В рамках соглашения педагоги учреждения будут приезжать в Челябинскую область и давать мастер-классы учащимся балетного отделения ЮУрГИИ. Кроме того, выпускников академии в дальнейшем будут приглашать на работу в челябинский театр оперы и балета имени Глинки.

Ольга Воробьева