Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Педагоги Академии русского балета будут обучать челябинских студентов

Правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве с Академией русского балета имени А. Я. Вагановой. Оно направлено на развитие балетного искусства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документ подписали губернатор Алексей Текслер и ректор академии Николай Цискаридзе. В рамках соглашения педагоги учреждения будут приезжать в Челябинскую область и давать мастер-классы учащимся балетного отделения ЮУрГИИ. Кроме того, выпускников академии в дальнейшем будут приглашать на работу в челябинский театр оперы и балета имени Глинки.

Ольга Воробьева

Новости компаний Все