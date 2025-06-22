Ночью в Челябинске водитель автомобиля погиб, не справившись с управлением

В Челябинске произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля. В результате ДТП погиб 29-летний водитель, сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария произошла в два часа ночи 22 июня в районе дома №21а по улице Аральская. По предварительным данным, водитель Subaru Impreza не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стоящую «Газель». После этого автомобиль наехал на электростолб и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте.

Госавтоинспекция выясняет причины произошедшего.

Ольга Воробьева