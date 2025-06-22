В Челябинске городской Сабантуй посетили 5 тыс. человек

В челябинском центральном парке имени Юрия Гагарина 21 прошло празднование городского Сабантуя. Мероприятие посетили порядка 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Для гостей Сабантуя в этот день организовали ярмарку, концерты творческих коллективов, национальные игры, спортивные состязания, мастер-классы, а также юрты и подворья татарского и башкирского народов Челябинской области. На главной сцене выступили приглашенные гости – Загир Зайнетдинов с этно-шоу и Ильнат Фархуллин.

Ольга Воробьева