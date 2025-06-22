СКР проверит информацию о врачебной ошибке при родах на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Краснодарского края во время родов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства руководства ведомства стало обращение в социальной сети с просьбой ускорить проведение экспертизы, назначенной год назад. По данным обращения, при родах жительницы Краснодарского края врачи допустили нарушения в оказании медицинской помощи, что привело к ухудшению ее состояния здоровья и необходимости длительного лечения.

Следственные органы СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В СЭЦ СК России проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Алина Зорина