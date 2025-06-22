Ставрополье и Хабаровский край получат новые пункты пропуска

Министерство транспорта России подписало соглашения со Ставропольским и Хабаровским краями о развитии пунктов пропуска через государственную границу в рамках Петербургского международного экономического форума. Документы подписали министр транспорта Роман Старовойт и руководители регионов — Владимир Владимиров и Дмитрий Демешин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Благодаря нацпроекту "Эффективная транспортная система" до 2030 года будет построено и реконструировано 27 погранпереходов. Это создаст комфортные условия для участников внешнеэкономической деятельности, наших граждан и туристов», — заявил Роман Старовойт.

В Ставропольском крае планируется реализовать проекты по развитию международных секторов в аэропортах Минеральные Воды и Ставрополь, а также провести техническое оснащение воздушных пунктов пропуска через госграницу.

Валентина Любашенко