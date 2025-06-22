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Суд признал незаконной продажу табачной продукции в «Красное&Белое» в Ижевске

Головинский райсуд Москвы признал действия магазина «Красное&Белое» в Ижевске незаконными из-за продажи табачной продукции на расстоянии менее 100 м от образовательного учреждения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Школа №40 расположена всего в 42,1 м от торговой точки. Суд обязал магазин прекратить реализацию табачной и сигаретной продукции. Решение судебной инстанции пока не вступило в законную силу.

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