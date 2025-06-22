Суд признал незаконной продажу табачной продукции в «Красное&Белое» в Ижевске

Головинский райсуд Москвы признал действия магазина «Красное&Белое» в Ижевске незаконными из-за продажи табачной продукции на расстоянии менее 100 м от образовательного учреждения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Школа №40 расположена всего в 42,1 м от торговой точки. Суд обязал магазин прекратить реализацию табачной и сигаретной продукции. Решение судебной инстанции пока не вступило в законную силу.