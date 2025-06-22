Из водоемов Дона изъяли 140 запрещенных орудий лова

В Ростовской области завершилась весенняя природоохранная кампания «Путина», проходившая с 1 апреля по 31 мая. Масштабная операция была направлена на защиту нерестящихся видов рыб и борьбу с незаконным выловом в период их активного размножения. Об итогах сообщила пресс-служба регионального правительства.

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За время проведения кампании сотрудники рыбоохраны, полиции, прокуратуры и других ведомств выявили почти 900 нарушений природоохранного законодательства. В результате было возбуждено 207 уголовных и 200 административных дел, поясняют в сообщении.

По данным пресс-службы, общий ущерб, причиненный незаконной добычей водных биоресурсов, составил 13,7 млн руб. — на 5,5 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из водоемов региона изъяли более 140 запрещенных орудий лова. Благодаря принятым мерам удалось спасти множество ценных видов рыб, предотвратив потенциальный ущерб в размере 23,2 млн руб.

Специалисты отмечают, что подобные комплексные меры приносят реальные результаты в сохранении экосистемы Дона и поддержании популяции промысловых видов рыб.

Валентина Любашенко