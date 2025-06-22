В Казани за сутки произошло 110 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

Всего пострадали 5 человек.

Из общего числа ДТП 48 случаев оформлены через центры обработки, еще 26 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

За сутки задержано 9 водителей в состоянии опьянения и 1 человек, управлявший транспортом без прав. К административной ответственности также был привлечен 1 мотоциклист, 3 велосипедиста и 8 пользователей электросамокатов. В территориальные отделы полиции доставлены 3 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин