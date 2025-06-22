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VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Масштабное воссоздание событий Великой Отечественной войны в Татарстане

В деревне Альвидино Пестречинского района проходит VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», посвященный 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Петра Гаврилова. Фестиваль проводится на родине последнего защитника Брестской крепости Петра Гаврилова и включает три масштабные реконструкции: «Я — „Крепость", веду бой», «Вторжение» и «У стен Кенигсберга». Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

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VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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