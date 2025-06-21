ЛДПР выдвинула кандидатов в Заксобрание Челябинской области

Челябинское отделение партии ЛДПР определилось с кандидатами на выборы в Законодательное собрание региона. Выдвинуто 45 человек по единому избирательному округу и 30 по одномандатным избирательным округам. Об этом сообщает региональное отделение партии.

По данным СМИ, в первую тройку списка вошли председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель челябинского отделения партии Виталий Пашин, а также депутат Заокнодательного собрания Челябинской области Алексей Беседин.

На сегодняшний день кандидатов на выборы в региональное Заксобрание также выдвинули партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Яблоко».