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В Северной Осетии потушено 485 пожаров с начала 2025 года

На территории Северной Осетии с начала 2025 года было зарегистрировано 485 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время этих пожаров спасатели эвакуировали 359 человек, спасены четверо, погибли шесть человек.

Большинство из пожаров произошло в нежилых постройках (361 из 485), из них 178 — это горение сухой травы на открытой местности.

В ведомстве отметили, что по причине детской шалости с огнем на территории республики пожаров не зарегистрировано.

Наталья Белоштейн

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