Глава СКР хочет знать, почему долгие годы астраханке не выдают льготное жилье

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков доложит о ходе и результатах процессуальной проверки о нарушении жилищных прав 69-летней женщины в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным соцсети, в 1986 году жительница Астрахани вместе с матерью, участницей Великой Отечественной войны, встала в очередь на получение льготного жилья. В дальнейшем она стала многодетной матерью, но ее права все еще не реализованы. Астраханка многократно обращалась в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов