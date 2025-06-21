Попытка продавить снижение ценового потолка на российскую нефть — это стремление Евросоюза повысить эффективность закупок углеводородов из России. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского форума. «Цифры подтверждают это: по данным западных экспертов, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем €20 млрд, став таким образом четвертым по объему покупателем»,— отметил Сечин. Однако он считает очевидным, что США не согласятся на понижение потолка цены, потому что это негативно повлияет на рентабельность нефтяного американского экспорта. Ранее Евросоюз анонсировал в очередном пакете антироссийских санкций снижение до $45 за баррель предельной цены на российскую нефть, однако позднее отложил это решение.

Сторонники концепции «чистого нуля» ведут человечество к энергетическому регрессу, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на энергетической панели ПМЭФ. «Всякий раз, когда человечество переходило на новый вид топлива, повышалась эффективность энергосистемы и расширялись ее возможности. Это было связано с тем, что новый источник энергии, как правило, обладал более высокой плотностью энергетического потока. У европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт. Их слепая вера в "зеленый" переход уже напоминает зависимость. Очевидно, что интеграция возобновляемых источников энергии требует глубокой трансформации инфраструктуры, масштабы которой недооцениваются. По оценке МЭА, глобальные вложения в развитие энергосетей в два с половиной раза отстают от инвестиций в генерацию»,— отметил Сечин.

Роснефть в свой бизнес-план на 2025 год закладывать стоимость нефти на уровне $45 за баррель, на следующий— $42-43. Об этом заявил глава Роснефти Игорь Сечин на энергетической панели в рамках ПМЭФ. «Какая бы цена на нефть ни была, нам сложно угадать, что будет. Никто не знает. Я напомню Макиавелли: "Сила власти — в ее тайне"»,— сказал Сечин. На энергопанели выступил также председатель набсовета правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака. Он напомнил, что год назад участники панели прогнозировали среднегодовую цену в $60 за баррель. «В этом году, боюсь, что цена может превысить $100 в связи с кризисом, который происходит сейчас на Ближнем Востоке»,— отметил Танака.