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На Урале две маленькие девочки получили серьезные травмы, катаясь на квадроцикле

10-летняя девочка за рулем квадроцикла с 7-летней пассажиркой попал в аварию в селе Карасуль в Ишимском районе Тюменской области. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, квадроцикл въехал в стоящий автомобиль «Шевроле Авео».

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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По данным ГИБДД, для управления квадроциклом требуется специальное удостоверение, но за рулем была 10-летний ребенок. Обе девочки были без мотошлемов и получили тяжелые травмы. Одна из них находится в реанимации.

Со слов родителей 10-летней девочки, квадроцикл купили для дочери, но кататься ей не разрешали.

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