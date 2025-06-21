В Сочи чиновников оштрафовали за нарушение сроков рассмотрения обращений
Прокуратура Лазаревского района Сочи оштрафовала трех заместителей главы местной администрации на 10 тыс. руб. за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В ходе проверки выяснилось, что из семи поступивших жалоб четыре остались без ответа.
После вмешательства надзорного ведомства администрацией района направлены заявителям письменные ответы.