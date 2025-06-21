Акционеры НКНХ утвердили выплату 5,36 млрд рублей дивидендов за 2024 год

Акционеры ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли решение о выплате 5,36 млрд руб дивидендов по результатам 2024 года. Об этом стало известно во время годового заседания собрания акционеров предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акционеры НКНХ утвердили выплату 5,36 млрд руб дивидендов за 2024 год

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Акционеры НКНХ утвердили выплату 5,36 млрд руб дивидендов за 2024 год

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Дивиденды составят 2 руб. 93 коп. на одну обыкновенную акцию, в сумме почти 4,721 млрд руб. Для привилегированных акций сумма та же, но общая выплата составит 641,6 млн руб.

Часть прибыли, не направленная на дивиденды, останется в распоряжении ПАО.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 1 июля 2025 года.

Влас Северин