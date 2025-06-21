Добыча нефти в США при текущих ценах достигла своего пика, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ. По его словам, энергетическая политика, изначально заявленная новой администрацией США, была многообещающей. Однако большинство из этих целей не достигнуто: тарифные войны привели к падению цен на нефть, при этом налоги для нефтяной отрасли остаются на прежнем уровне, а процентные ставки не снижаются. На этом фоне число активных буровых установок за два последних месяца упало на 9%, Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в США к концу 2025 года на 400 тыс. баррелей в сутки. Это вызвало пересмотр планов по инвестициям — падение составит около 10%. Многие крупные компании не смогут сохранять прежний уровень выплаты дивидендов и выкупа акций, заявил глава «Роснефти».

«Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых напрямую зависит мировая энергобезопасность, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ. На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики»,— сообщил Сечин. При этом реальный вклад России в мировую экономику пропорционален её доле в мировом ресурсном балансе. Как сказал глава Роснефти, «Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. Однако российская ресурсная база – это также и металлы. Доля России в добыче золота около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий доходит до 20% и 40% соответственно»,— заявил Сечин.

На Петербургском экономическом форуме было подписано больше 1 тыс. соглашений на 6,3 трлн руб. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков. «Мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной»,— уточнил Кобяков.