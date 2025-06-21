Бастрыкин взял на контроль дело о возможной врачебной ошибке в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи 14-летней девочке в Краснодаре, сообщает Инфоцентр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

О произошедшем стало известно после видеообращения отца ребенка в социальной сети. По его словам, в апреле 2024 года дочь была несвоевременно госпитализирована. Из-за неправильно выбранной тактики лечения состояние девочки резко ухудшилось, она впала в кому. Сейчас подросток находится в детской краевой больнице в тяжелом состоянии.

По данному факту Следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова доклад об обстоятельствах, установленных в ходе первоначальных следственных действий. После завершения расследования глава СКР также получит отчет о его результатах.

Лия Пацан