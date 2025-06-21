Переполненный Центральный пляж Геленджика сняли на видео

Видео переполненного Центрального пляжа Геленджика опубликовано в Telegram-канале «Жизнь на море». На кадрах видно огромное количество людей, многие загорают стоя. По словам автора паблика, температура морской воды в Геленджике достигла 22 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / giznnamore Фото: t.me / giznnamore

По данным регионального гидрометцентра, температура воды в Черном море у побережья Геленджика, Анапы и Туапсе составляет 21 градус, в Сочи и Новороссийске — 20 градусов.

1 июня 2025 года в Геленджике официально стартовал курортный сезон. Город планирует принять свыше 4,7 млн отдыхающих.

Лия Пацан