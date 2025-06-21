Китай движется к полной энергонезависимости и в обозримом будущем превратится в крупного экспортера энергии, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что на долю страны сегодня приходится треть мировых инвестиций в энергосектор и более 70% мировых мощностей по производству оборудования для «зеленой» экономики. Китай также наращивает инвестиции в сопутствующую инфраструктуру: вложения в энергосети в прошлом году увеличились на 15%, а в 2025 году могут удвоиться. «Инвестиции в аккумуляторные батареи выросли почти в пять раз и достигли $11 млрд. Сегодня общая емкость таких батарей в Китае превышает 35 ГВт, что составляет две трети всех мировых мощностей»,— рассказал Игорь Сечин.

«Роснефть» завершила разработку и планирует внедрение собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL в проекте на Таймыре. Об этом рассказал глава компании Игорь Сечин на ПМЭФ. Речь идёт о технологии преобразования природного газа в высококачественные жидкие углеводороды, такие как дизельное топливо, бензин и другие. Глава Компании продемонстрировал участникам энергопанели колбу с полученным топливом, отметив, что это синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов, с нулевым содержанием серы. Игорь Сечин привел пример Китая, где уже сегодня 40 млн т угля направляется на производство синтетического топлива и более 260 млн т на производство метанола и аммиака.

Илон Маск сообщил, что модель искусственного интеллекта Grok 3,5, интегрированная в соцсеть X, перепишет «весь корпус» человеческих знаний, добавит в него недостающую информацию и удалит неточности. Ранее Маск анонсировал выпуск бета-версии модели, которая сможет точно отвечать на сложные технические вопросы и будет разбираться в ракетных двигателях и электрохимии.