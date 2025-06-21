На Урале инспекторы ГАИ задержали нетрезвого водителя электросамоката с ребенком

В Сухом Логу (Свердловская область) сотрудники ДПС устроили погоню за нетрезвым водителем электросамоката, который ехал по проезжей части с ребенком. По данным свердловской Госавтоинспекции, во время патрулирования инспекторы заметили мужчину с ребенком на самокате, которые ехали от ул. Октябрьской к ул. Победы с нарушением правил. При попытке остановки водитель попытался скрыться, свернув во двор, но был задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

За рулем самоката был 31-летний житель Сухого Лога с ребенком. «Мужчина признался, что не имеет права управления транспортным средством, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования подтвердил наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,971 мг/л»,— прокомментировали в ГИБДД.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав в состоянии опьянения. Электросамокат увезли на спецстоянку. Материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

В ГИБДД также напомнили, что электротранспорт мощностью свыше 250 Вт приравнивается к мопедам, и для его управления необходимо водительское удостоверение