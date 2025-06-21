Главой Зерноградского района назначен Дмитрий Репка
Собрание депутатов Зерноградского района на должность главы муниципалитета назначило исполняющего обязанности главы Дмитрия Репку. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
1 / 2
Ранее новый глава района занимал должность заместителя министра сельского хозяйства Ростовской области и занимался развитием отраслей растениеводства, земельными отношениями и технической политикой АПК.
Предыдущий глава Зерноградского района Василий Панасенко ушел в отставку в марте 2025 года в связи с истечением срока муниципального контракта.