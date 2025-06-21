Главой Зерноградского района назначен Дмитрий Репка

Собрание депутатов Зерноградского района на должность главы муниципалитета назначило исполняющего обязанности главы Дмитрия Репку. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба администрации Зверевского района Фото: Пресс-служба главы Республики Северная Осетия – Алания Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба администрации Зверевского района Фото: Пресс-служба главы Республики Северная Осетия – Алания

Ранее новый глава района занимал должность заместителя министра сельского хозяйства Ростовской области и занимался развитием отраслей растениеводства, земельными отношениями и технической политикой АПК.

Предыдущий глава Зерноградского района Василий Панасенко ушел в отставку в марте 2025 года в связи с истечением срока муниципального контракта.

Наталья Белоштейн