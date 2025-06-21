Астраханка стала фигуранткой дела о мошенничестве при получении субсидии

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил уголовное дело о мошенничестве при получении субсидии (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурантка предоставила в орган соцзащиты документы, чтобы получить субсидии в рамках соцконтракта. В них она указала, что якобы намерена открыть студию косметологического татуажа и аппаратной косметологии.

Учреждение одобрило выплату. Выяснилось, что на самом деле фигурантка не собиралась работать предпринимателем и потратила полученные деньги на личные нужды. Речь идет о 250 тыс. руб.

Павел Фролов