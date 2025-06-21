Цифровая революция открывает новую эру в развитии нефтегазовой отрасли, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. «Это в том числе повлияет на разведку, добычу, переработку нефти, хранение данных и кибербезопасность отрасли», — рассказал Сечин. Он привел в пример оценки экспертов, согласно которым рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 г. В данный момент 49% этого рынка приходится на сегмент переработки.

Цифровая революция открывает новую эру в развитии нефтегазовой отрасли, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. «Это в том числе повлияет на разведку, добычу, переработку нефти, хранение данных и кибербезопасность отрасли», — рассказал Сечин. Он привел в пример оценки экспертов, согласно которым рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 г. В данный момент 49% этого рынка приходится на сегмент переработки.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал США основным бенефициаром милитаризации Европы. Заявление прозвучало на энергетической панели в ходе Петербургского международного экономического форума. «Только на одну эту страну приходится почти половина мировой торговли оружием. США не афишируют, что милитаризация "партнеров" по НАТО для них — перекладывание собственных оборонных расходов на союзников, повышение налогооблагаемой базы и сокращение торгового дефицита», —отметил Сечин. Также он напомнил, что в этом году страны НАТО приступили к разработке соглашения о существенном увеличении военных расходов до 5% ВВП к 2032 году. По сути, США успешно достигает своих целей за счет усугубления и без того непростой фискальной ситуации Европы, отметил глава «Роснефти».

«Аэрофлот» с 31 июля возобновит прямые регулярные рейсы Москва—Самарканд—Москва. Перелеты будут выполняться три раза в неделю на среднемагистральных лайнерах Airbus A320. Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.