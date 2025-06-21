Акционеры «Соликамскбумпрома» вновь решили работать со старым советом директоров

Акционеры АО «Соликамскбумпром» на годовом собрании 6 июня утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, утвердили аудитора и состав ревизионной комиссии, говорится в опубликованном обществом документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как и в прошлом году, вопрос о выплате дивидендов на собрание не выносился. В последний раз акционеры бумкомбината выплачивали себе дивиденды в 2023 году — по итогам 2022 года (на эти цели было направлено 498 млн руб.).

Также на последнее собрание не выносился вопрос об избрании нового состава совета директоров — в АО работает совет, избранный в конце 2023 года, после смерти основного владельца АО и президента Виктора Баранова. Напомним, еще в 2023 году АО получило от ЦБ возможность избирать совет директоров со сроком полномочий в три года.

В годовом собрании АО «Соликамскбумпром» зафиксирован рост принявших в нем участие акционеров. Если в прошлом году для участия в мероприятии зарегистрировалось рекордно низкое число акционеров бумкомбината (59%), то 6 июня на собрание пришло 84% от общего количества совладельцев общества.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. В сентябре позапрошлого года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Сейчас акции предприятия принадлежат его наследникам и топ-менеджменту. Чистый убыток «Соликамскбумпрома» по итогам прошлого года составил 1,9 млрд руб.

В прошлом году общество произвело более 344,8 тыс. тонн бумаги, в 2023 году этот показатель составлял 388,2 тыс. тонн. По данным компании, доля предприятия на российском рынке газетной бумаги составила 15%. Годом ранее общество занимало 18%, этой продукции было произведено 146,3 тыс. тонн. В 2024 году «Соликамскбумпром» изготовил 195,9 тыс. тонн легкограммажной упаковочной бумаги, снизив долю по этой продукции с 47% до 45%. В то же время 88% произведенной продукции обоих видов продается за рубеж.