В Волгограде мальчик получил ожоги на грузовом вагоне, проводится проверка
Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал доследственную проверку по факту травмирования током подростка 2012 года рождения на грузовом вагоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно релизу, инцидент произошел днем накануне, 20 июня, на железнодорожной станции Бекетовская в Кировском районе Волгограда. Несовершеннолетний взобрался на отдельно стоящий грузовой вагон, чтобы сделать фотографии. В какой-то момент он дотронулся до электрической дуги.
Мальчика с ожогами увезли в лечебное учреждение. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.