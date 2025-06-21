Горячий Ключ отказался от высотной застройки из-за сейсмики

Горячий Ключ планирует реализовать три проекта комплексного развития территорий с малоэтажной застройкой вместо многоэтажной из-за сейсмических условий. Об этом «Ведомости Юг» рассказал мэр города Сергей Белопольский на Петербургском международном экономическом форуме.

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Два проекта КРТ запланированы в самом городе, третий — в Бакинском сельском округе. По одному из них уже заключен контракт на строительство микрорайона для 10 тыс. жителей. Второе соглашение планируют подписать в ближайшее время — оно предполагает возведение школы на 550 учеников, детского сада на 320 мест и жилых домов высотой до девяти этажей.

Главным условием возведения нового жилья глава города назвал решение вопросов водоснабжения и создание новых сетей.

«Для нового жилого микрорайона нужно создать свои водозаборные сооружения, чтобы были скважины, важно сделать накопители, чтобы район не повышал нагрузку на уже имеющуюся инфраструктуру. Город сегодня не может выдать условия на подключение любого микрорайона, нужно формировать свои мощности», — прокомментировал господин Белопольский.

Лия Пацан