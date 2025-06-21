Под Пензой в ДТП с участием трех машин пострадали четыре человека

В Городищенском районе Пензенской области в результате дорожной аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло днем накануне, 20 июня, на 678 км автодороги М-5 «Урал», близ населенного пункта Луговые Выселки. Там водитель грузовой машины «МАН» совершил запрещенный маневр, что привело к столкновению трех автомобилей марок Chevrolet Cobalt, Тoyota Camry и «ГАЗон Next».

В дорожной аварии пострадали трое мужчин и одна женщина. Речь идет о водителях и пассажирах Chevrolet Cobalt и Тoyota Camry. Их доставили в больницу.

На место происшествия выехал прокурор Городищенского района Михаил Мартышков. Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств ДТП и ход доследственной проверки, принятие процессуального решения по данному факту.

Павел Фролов