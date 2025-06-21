Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с докладом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума. По его словам, текущее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования нового облика. Это происходит под влиянием нескольких факторов: страны стремятся обеспечить свою энергобезопасность, у многих государств растет госдолг, происходят демографические изменения. Наступает цифровая революция: повсеместное внедрение искусственного интеллекта становится основой роста производительности труда. Все это приводит к повышенному спросу на электроэнергию. По словам главы «Роснефти», тот, кто сможет на практике принять участие в формировании нового облика энергетики, получит возможность опережающего экономического и технологического роста.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал энергетический сектор одной из движущих сил новой технологической революции. Об этом он заявил во время выступления на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, именно цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными должна стать основой роста производительности труда. А одной из основных движущих сил новой технологической революции является энергетический сектор. Сечин напомнил, что использование искусственного интеллекта на базе крупных центров обработки данных представляет собой высокоэнергоемкий процесс. В качестве примера влияния цифровизации на мировую энергосистему глава «Роснефти» также привел развитие рынка криптовалют. По его словам, менее чем за десять лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами.

В Госдуме предложили поднять выплату по ипотеке многодетным до 900-от тыс. рублей. Об этом «Известиям» в рамках Петербургского экономического форума сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он рассказал, что в 2026 году в России начнет действовать программа семейных инвестиций. Проект предполагает открытие совместного счета супругов, на который будут начислять проценты.