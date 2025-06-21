Глава Новороссийска: на ПМЭФ город заключил 11 соглашений на 115 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме Новороссийск подписал 11 соглашений на сумму более 115 млрд руб., что на 25 млрд руб. больше прошлогоднего показателя. Мэр города Андрей Кравченко сообщил об этом в социальных сетях, отметив, что интерес к Новороссийску растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2024 году город заключил 10 соглашений на 90 млрд руб., что помогло закрыть муниципальный долг и стимулировать экономический рост. Средства также были направлены на благоустройство и коммунальное хозяйство.

Новые соглашения охватывают промышленное производство, агропромышленный комплекс и туризм. Включены обязательства по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры, что создаст новые рабочие места и повысит доходы жителей.

Лия Пацан