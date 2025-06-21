В Тольятти задержан местный житель, готовивший убийство своей жены, ее брата и ее охранника

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация приготовления к убийству, совершенная в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений или по найму», сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По версии следствия, гражданин на почве личных неприязненных отношений к своей бывшей супруге принял решение организовать убийство женщины, ее брата и ее личного охранника. Он подыскал исполнителя убийства, передал ему огнестрельное оружие и 500 тыс. руб. в качестве части денежного вознаграждения от обещанных 7 млн руб.

18 июня наемник, действуя в рамках оперативного эксперимента, сообщил заказчику, что убийство совершено, и передал фотографии инсценировки преступления. После этого злоумышленник был задержан силовиками.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Алексеев