Ресторану «Мидийное место» в Новороссийске грозит приостановка работы

Роспотребнадзор временно запретил деятельность ресторана «Мидийное место Новороссийск» после случаев острых кишечных инфекций среди посетителей и выявления грубых санитарных нарушений. Об этом сообщили в региональном управлении надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

При проверке специалисты обнаружили серьезные нарушения требований законодательства. Планировка производственных помещений не обеспечивает правильную последовательность технологических процессов и разделение потоков сырья и готовых блюд. На предприятии отсутствует производственный контроль качества блюд по системе ХАССП, не представлены протоколы лабораторных исследований за 2025 год. Инспекторы выявили неправильное хранение инвентаря рядом с остатками пищи и дезинфицирующими средствами.

В помещениях для приготовления холодных закусок не установлено бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха. Для уборки производственных и бытовых зон не выделен отдельный промаркированный инвентарь. В складах отсутствуют приборы для контроля температуры и влажности. Стены складского помещения отделаны кирпичом, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами.

По итогам проверки составлены протоколы о временном запрете деятельности заведения. Материалы переданы в суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении работы ресторана на срок до 90 суток.

Лия Пацан