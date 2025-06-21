В Краснодарском крае выявили 14 случаев коронавируса за неделю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 24-ю неделю в Краснодарском крае зафиксировали 14 случаев COVID-19, что в 5,3 раза меньше показателей прошлого года, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Среди заболевших 72 человека — взрослые.

Коронавирусная инфекция протекает в форме ОРВИ средней степени тяжести. Случаев заболевания, осложненных пневмонией, не зарегистрировано.

За анализируемую неделю в 23 районах Краснодарского края инфекцию не выявили.

В ведомстве призывают соблюдать меры личной профилактики. При первых признаках заболевания рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

Лия Пацан