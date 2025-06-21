В Сочи количество пляжей с «синими флагами» выросло до 57

Количество пляжей с «синими флагами» в Сочи достигло 57 после подтверждения соответствия еще трех территорий аккредитующей организацией, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Не исключаю, что высших знаков Минэкономразвития РФ в нашем городе может быть еще больше. У пляжей, отмеченных "зелеными" и "желтыми" флагами, есть все шансы повысить статус и войти в число лучших. Главное, сохранять достигнутый уровень»,— написал Андрей Прошунин.

Глава города отметил, что власти работают над обеспечением качественного и комфортного отдыха для жителей и гостей курорта. Летний штаб регулярно мониторит состояние береговой линии.

Синий флаг присваивается рекреационным зонам с чистой морской водой, развитой инфраструктурой, высоким уровнем сервиса и безопасности как санитарно-эпидемиологической, так и общественной.

Лия Пацан