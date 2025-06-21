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Фестиваль «Крылья Пармы» пройдет 12 июля

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится через три недели, сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте». Состав участников организаторы пока не раскрывают. В прошлом году хедлайнерами авиафестиваля стали пилотажные группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29 и «Русь» на учебно-боевых самолетах чешского производства L-39. Кроме того, свое летное мастерство продемонстрировали летчики пилотажной группы «Первый полет» на поршневых спортивных пилотажных самолетах.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

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