Рынок в Заостровке увеличил прибыль в 2,5 раза

ООО «Оптово-продовольственный рынок Прикамье» опубликовало финпоказатели за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО выросла с 47 млн руб. до 59 млн руб., рост показателя — 25%. Чистая прибыль увеличилась более чем в 2,5 раза — с 3,9 млн руб. до 9,8 млн руб. (151%).

Рынок «Прикамье» работает с 1999 года в Заостровке (Дзержинский район Перми). В число его совладельцев входят: Софья Плотникова, дочь депутата гордумы Владимира Плотникова (16,6%), дядя депутата Александр Плотников (16,67% ). Еще по 16,66% владеют бизнесмены Олег Давлетшин и Эрик Зосимов. По 8,3% владеют депутат гордумы Алексей Оборин и бизнесмен Андрей Поляков. Доли по 5,56% имеют также вице-президент федерации самбо РФ Вячеслав Зубков, бизнесмен Евгений Сарксян и бывший акционер фабрики «Модена» Игорь Евдокимов.

В начале года ООО возглавил бывший заместитель главы администрации Свердловского района города Перми и экс-мэр Соликамска Игорь Давлетшин.