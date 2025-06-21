Медики начали применять БАДы для помощи участникам СВО

В России сейчас формируется практика применения нутритиентной поддержки для реабилитации участников СВО. Об этом сообщил исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков на открытом микрофоне «Ъ», организованном на ПМЭФ. По его словам, такая программа, в частности, уже есть в госпитале на базе клинического центра «Вороновское» в Новой Москве.

«Пациентам выдаются по диагнозу, по необходимости определенные наборы биологически активных добавок в пище, которые они применяют курсом, как положено. Надо сказать, что эта процедура имеет очень хорошую обратную связь непосредственно от самих пациентов»,— рассказал он.

С 1 сентября медики в России смогут выписывать пациентам добавки из перечня разрешенных в качестве дополнения к основной терапии. Такой закон в начале июня подписал президент Владимир Путин.

Подробнее об изменениях — в материале «Ъ» «Добавки впишут в рецепт».

Виктория Колганова