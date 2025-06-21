Турист из Ростовской области скончался во время восхождения на Эльбрус

Турист из Ростовской области скончался во время восхождения на гору Эльбрус. Несчастный случай произошел 20 июня на высоте 5,1 тыс. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Кабардино-Балкарии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Кабардино-Балкарии

По предварительной информации, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение. «По состоянию на 20:00 тело погибшего спустили вниз и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,— рассказали в ведомстве.

На место происшествия привлекались восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Наталья Белоштейн