На трассе «Кавказ» столкнулись фура, два автобуса и три легковых автомобиля

На федеральной трассе «Кавказ» Р-217 в Кавказском районе Краснодарского края произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей, грузовика и автобусов. Видеозапись с места происшествия опубликовали в местном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария случилась 20 июня около 18:30. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 22-летний водитель грузовика «Скания» нарушил дистанцию и врезался во впереди движущийся «Форд Фокус». От удара легковая машина столкнулась с автобусом «Мерседес», который в свою очередь врезался в автобус «ГОЛАЗ» и еще две машины.

В больницу доставили 54-летнего водителя «Форда» и пассажирку автобуса «Мерседес».

По факту ДТП проводится проверка.

Лия Пацан