Ночью в Татарстане вводился режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане в 8:12 был снят режим «Беспилотная опасность», он действовал с 2:50. Сообщения об этом опубликованы в официальном приложении МЧС России.

Вместе с объявлением режима бесилотной опасности в Казани также был объявлен план «Ковер», и казанский аэропорт временно закрыли. В 6:15 утра режим угрозы беспилотных летательных аппаратов для аэропорта был отменён. Согласно информации Росавиации, за период действия ограничений два воздушных судна были направлены на запасные аэродромы.

В аэропорту Нижнекамска план «Ковер» был введён в 5:13 утра, однако Росавиация о закрытии воздушной гавани не сообщала. Режим угрозы атаки БПЛА для аэропорта Нижнекамска был снят в 7:21.

Влас Северин