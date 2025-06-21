В Ставрополье в ДТП погиб водитель ВАЗа и пострадал его пассажир-школьник

На 37-м км автодороги Степное — Иргаклы — Ачикулак в Нефтекумском округе в ДТП погиб 43-летний водитель «ВАЗ-21099», два его пассажира, один из которых 13-летний подросток, госпитализированы в больницу Нефтекумска. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

По предварительной информации, вечером 20 июня 42-летний водитель Ford при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21099».

«В результате ДТП водитель отечественного автомобиля (43-летний мужчина, местный житель) от полученных травм скончался в карете скорой помощи при транспортировке его в лечебное учреждение. Два пассажира «ВАЗ-21099», один из которых 13-летний ребенок, госпитализированы в больницу Нефтекумска»,— рассказали в ГАИ.

Как отмечается в сообщении ведомства, предполагаемый виновник ДТП не является злостным нарушителем Правил дорожного движения, и на момент аварии был трезв.

Наталья Белоштейн