На Дону потушили семь техногенных пожаров и спасли четырех человек
За сутки 20 июня пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали семь техногенных пожаров и спасли четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Константин Куцылло, Коммерсантъ
В сообщении уточняется, что за минувшие сутки произошло два загорания сухой растительности и два дорожно-транспортных происшествия.
Всего на места происшествий, ликвидацию последствий пожаров и ДТП выезжали 120 специалистов и 30 единиц спецтехники.