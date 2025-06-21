На Дону потушили семь техногенных пожаров и спасли четырех человек

За сутки 20 июня пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали семь техногенных пожаров и спасли четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Куцылло, Коммерсантъ Фото: Константин Куцылло, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что за минувшие сутки произошло два загорания сухой растительности и два дорожно-транспортных происшествия.

Всего на места происшествий, ликвидацию последствий пожаров и ДТП выезжали 120 специалистов и 30 единиц спецтехники.

Наталья Белоштейн