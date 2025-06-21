Трамп призвал сенатора Грэма «следить за языком»

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о поездке сенатора-республиканца Линдси Грэма и бывшего госсекретаря Майка Помпео на Украину. Господин Трамп призвал всех «следить за своим языком».

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до больших неприятностей»,— сказал Дональд Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Forbes).

Линдси Грэм и Майк Помпео посетили Украину в конце мая. Господин Грэм ранее также внес в Конгресс США законопроект, который предусматривает введение 500-процентных пошлин на товары из стран, которые продолжают закупать у России нефть и газ.